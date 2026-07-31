Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Cem Küçük, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cem Küçük, tutuklandı.