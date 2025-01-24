Gazeteci Deniz Arman kimdir?

Türk medyasının usta gazetecilerinden Deniz Arman, 24 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Deniz Arman kimdir?

1 Ocak 1961 tarihinde Ankara’da doğan Deniz Arman, kariyerine 1985 yılında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başlamış ve uzun yıllar boyunca gazetecilik, haber sunuculuğu ve haber yöneticiliği gibi birçok alanda görev yaptı.

Gazetecilik serüvenine Milliyet Gazetesi’nde başlayan Arman, 1991 yılında Show TV’ye transfer olarak televizyon haberciliğine adım attı. Ardından Star TV, Habertürk TV ve Kanal D gibi pek çok önemli medya kuruluşunda görev alan Arman, haber sunuculuğu ve yöneticiliği alanındaki başarısıyla adından söz ettirdi.

Kanal D’deki uzun soluklu kariyeri boyunca hafta sonu haberlerini sunmuş ve Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Ancak 6 Kasım 2014’te Kanal D Haber’deki işten çıkarmalar sonucu görevine veda etmek zorunda kaldı.

Usta gazeteci Deniz Arman, Türk basınında örnek alınan bir isim olarak hafızalarda yer edindi. 24 Ocak 2025’te vefat eden Arman, sevenlerini ve medya dünyasını yasa boğdu.

Gazeteci Deniz Arman'ın cenaze töreni

Deniz Arman’ın cenazesi, 25 Ocak 2025’te Beşiktaş Vişnezade Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.