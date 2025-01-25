Gazeteci Deniz Arman'a son veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci-Spiker Deniz Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Arman'ın meslektaşları da katıldı.

Oğlu Volga Arman babası hakkında konuştu

Babası hakkında gazetecilere açıklama yapan Volga Arman, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu." ifadelerini kullandı. Arman'ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi.

Deniz Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

64 yaşındaki usta gazeteci, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.