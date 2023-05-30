Gazeteci Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti

80 yaşındaki Kavukçuoğlu'nun vefatını, yazar Metin Celal, "Çok değerli ağabeyimiz Deniz Kavukçuoğlu Vefat etti. Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu. Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.

30 Ekim 1943 yılında İstanbul'da doğan Deniz Kavukçuoğlu Almanya Tübingen kentinde felsefe eğitimi aldı. Aynı zamanda Heidelberg'de sosyoloji ve Avrupa İşçi Hareketleri tarihi üzerine eğitim aldı. Gazeteci yazar Almanya'da okurken vatandaşlıktan çıkarıldı. Hamburg'da 3 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1993 yılından itibaren Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'de Kültür Fuarları Genel Koordinatörü olarak çalışıyordu. 1996 yılından beri Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kavukçuoğlu'nun 10 üzerinde kitabı yayımlandı.