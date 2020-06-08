Gazeteci Dükel ve Yıldız gözaltına alındı
TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Yıldız gözaltına alındı.
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.
Dükel ve Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.
Kaynak: AA