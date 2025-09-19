Gazeteci Ece Üner hakkında beraat kararı

Gazeteci Ece Üner'in sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin açılan davada karar çıktı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, Üner'in beraatine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu ifadelerin "eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada görev yapanları hukuka aykırı biçimde etkilemeye elverişli olduğu" öne sürülmüştü. İddianamede, gazeteciye "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan adli para cezası ile "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.