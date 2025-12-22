Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Son olarak teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.
İstanbul’da medya camiasını sarsan uyuşturucu operasyonu genişleyerek devam ediyor. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasının ardından, bir isim daha gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında son olarak gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alındığı öğrenildi.