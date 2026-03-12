Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Gazeteci Enver Aysever hakkında, Sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada karar çıktı.

Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Aysever'in tahliyesine hükmetti.

Enver Aysever ne demişti

Soruşturma Enver Aysever'in YouTube kanalındaki programda kullandığı "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" ifadelerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla açılmıştı.