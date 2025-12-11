Gazeteci Enver Aysever tutuklandı mı? Enver Aysever neden tutuklandı?

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı!
Kişisel sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan gazeteci Enver Aysever, tutuklandı. Aysever çektiği son videosunda, "Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" demişti.
Gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube sayfasında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Aysever, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine yönlendirildi. Aysever hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
"Sağcılık suçtur" demişti!
Aysever’in sosyal medya hesabından yayımladığı videoda geçen "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadeleri üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.
İşlemleri tamamlanan Aysever, adliyeye çıkarıldıktan sonra “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti.