  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.

Fatih Altaylı'nın emniyet ifadesi: Aklımdan dahi geçmediFatih Altaylı'nın emniyet ifadesi: Aklımdan dahi geçmediGündem
Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Altaylı serbest bırakıldı mı?Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Altaylı serbest bırakıldı mı?Gündem

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA