Gazeteci Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği yönünde tehdit içeriyor"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir az uz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz o yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz" şeklindeki cümlelerinin katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği belirtildi.

"Sanığın söylemleri düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez"

Sanık Altaylı'nın videoyu Youtube isimli uygulama üzerinden herkese açık bir şekilde paylaştığı ve paylaştığı kanalın abonesinin bir milyonun üzerinde olduğu ve söz konusu video içeriğinin yüzbinlerce izlendiği de gerekçeli kararda belirtildi. Sanığın söylemlerinin nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet oluşturmaya yönelik olan ifadeler kapsamında kaldığı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği gerekçeli kararda aktarıldı.

"İfadeler basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmadı"

Gerekçeli kararda ifadelerin şiddete teşvik edici nitelikte olduğu ve basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığına yer verildi.

Ceza, gerekçeli kararda anlatıldı

Gerekçeli kararda sanığın "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 1 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına, sanığın eylemiyle Cumhurbaşkanı'na karşı diğer fiili saldırıda bulunduğu anlaşıldığından arttırım yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu 310/2-son cümle uyarınca 5 yıldan az olamayacağından sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. Öte yandan gerekçeli kararda sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna da hükmedildi.

"Kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk devam"

Fatih Altaylı'nın almış olduğu ceza süresi, verilen ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı kanaatiyle sanığın tutukluluğun devamı kararı verildiği gerekçeli kararda kaydedildi.