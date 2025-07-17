Gazeteci Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Altaylı için 5 yıldan az olmamak şartıyla ceza istendi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Youtube kanalında yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Altaylı savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiş ve "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Fatih Altaylı ne demişti?

Altaylı'nın 20 Haziran 2025 tarihli videosunda yer alan bir bölümde sarf ettiği "Uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden, Osmanlı Padişahı komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen, şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür..." sözleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talebi dosyasında yer almıştı.

Altaylı'nın bu ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 310/2 ve 106/1. maddeleri uyarınca tehdit suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.