Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Altaylı hakkında tutuklama talebi

Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gazeteci Altaylı savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

"Tehdit suçu kapsamında değerlendirilmeli"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talebi dosyasına göre,, Altaylı’nın 20 Haziran 2025 tarihli videosunda yer alan bir bölümde sarf ettiği "uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden, Osmanlı Padişahı komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen, şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür..." sözlerinin, Türk Ceza Kanunu’nun 310/2 ve 106/1. maddeleri uyarınca tehdit suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı’na yönelik "fiili saldırı" teşkil ettiğini ve tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Altaylı, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderildi. Savcılık, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve öngörülen ceza miktarını gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti.