Hürriyet Gazetesi’nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur yaşamını yitirdi.

Batur’un vefatını, yakın arkadaşı gazeteci Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından duyurdu. Özkök, paylaşımında Batur’u “Hayatı güzel yaşamanın, güzel yaşatmanın zarif simyacısı” olarak tanımladı.

Özkök, Batur’u “Ankara kızı” olarak anarak, 1980’li yıllarda Ankara’daki evinin dönemin önemli edebiyat ve sanat insanlarının buluşma noktası olduğunu aktardı. Yusuf Atılgan, Oruç Aruoba, Bilge Karasu, Selim İleri gibi isimlerin bu evden geçtiğini belirten Özkök, Batur’un “Ankara’nın gizli entelektüeli” olduğunu vurguladı.

Batur’un Hürriyet’teki seyahat yazılarını “birer başeser” olarak nitelendiren Özkök, onun dokunduğu her yeri “hayat vahası”na dönüştürdüğünü ve “bir dönem Türkiyesi’nin büyük kadınlarından” biri olduğunu ifade etti.