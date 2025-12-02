Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" ile "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" suçlamaları nedeniyle 201 gündür tutuklu bulunan ve bugün ilk kez mahkemeye çıkarılan gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı verildi.

Bir YouTube yayınındaki ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta gözaltına alınıp ardından tutuklanan Karabay, bugün hakim huzuruna çıktı.

Karabay savunma yapmadı

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Karabay’ın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun sürdürülmesini istedi. Karabay ise mütalaaya yönelik bir savunma yapmayacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, üç ayrı suçtan toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verilen Karabay’ın tahliyesine karar verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Karabay yeniden Silivri Cezaevi’ne götürülecek.