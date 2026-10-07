Gazeteci Hakan Tosun’u öldüren 2 sanığa müebbet hapis

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gazeteci Hakan Tosun'un 11 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt'ta, 2 şahıs tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat, Adnan Şahin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdurrahman Murat, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben esnaflık yapıyorum. Maktul beni kavga etmem için tahrik etti. Maktulü gördüğümde, saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Adnan Şahin ise savunmasında, "Benim yaptığım tek şey, Abdurrahman'ı oradan uzaklaştırmaktı. Onunla ortak hareket etmedim. İlk olayda Abdurrahman'ı uzaklaştırdım, Abdurrahman ikinci kez olay yerine motorla gitti. Benim oradaki tek suçum, ambulansı aramamak. Abdurrahman'ı kurtarmak için suçu benim üzene yığmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Beraatlarını istediler

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da, maktul Hakan Tosun'un sanıkları tahrik ettiğini iddia ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Müebbet hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin'in ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmetti.