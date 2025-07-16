Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı

İstanbul’daki doktoru Prof. Dr. Talat Kırış ile yapılan eşgüdümlü kontroller ve tomografi sonuçlarında, Cemal’in kanındaki CRP oranının yükseldiği belirlendi.

Enfeksiyon kaynaklı olduğu değerlendirilen rahatsızlık nedeniyle Cemal’e antibiyotik tedavisi başlatıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Cemal, geceyi hastanede geçirecek.

Hasan Cemal kimdir?

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Hasan Cemal, anneanne tarafından Gürcü, dedesi Kabardey Çerkeslerinden, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir.İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara'da haftalık Devrim dergisinde başladı.

Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi.

1979 senesinde Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu.

1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı.

Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü'nü kazandı.

Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986'da Sedat Simavi Ödülü'nü kazanarak yılın gazetesi seçildi.

2013 yılında yazdığı yazılarından dolayı Milliyet gazetesindeki işine son verildi.Hasan Cemal 2013'ten beri T24'te düzenli siyasi yazılarını sürdürmektedir.

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucusu ve başkanıdır.