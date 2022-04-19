Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Haskoloğlu, Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Haskoloğlu emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüpheli İbrahim Haskoloğlu’nun, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmasına hükmetti.