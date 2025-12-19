Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı

Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde İstanbul Bebek’te bir kafede gözaltına alındı.

Gözaltı bilgisini, Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çetin, paylaşımında müvekkilinin saat 01.20’de gözaltına alındığını belirterek, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiğini aktardı.

Hakimlik, Levent Gültekin’in adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Gültekin, ifadesinde yöneltilen suçlamalara ilişkin olarak, “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum ve güncel olayların değerlendirilmesinden ibaret. Adını vererek herhangi bir kişiye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok” ifadelerini kullandı.