Gazeteci Merdan Yanardağ'a 7,5 yıla kadar hapis istemi

TV programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yanardağ ve avukatları katıldı. Duruşmaya, CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izleyici olarak katıldı.

'Yaptığım AK Parti'yi eleştirmek'

Duruşmada savunma yapan sanık Yanardağ, tutuklanmasının medyaya gözdağı vermek olduğunu iddia ederek, "Burada olmamın nedeni Tele1'in yaptığı yayınlar, benim gazetecilik anlayışımdır. Programın toplam süresi 50 dakika. Suçu ve suçluyu övmedim. Benim yaptığım AK Parti iktidarının politikalarını eleştirmektir." diye konuştu.

Yanardağ, Öcalan'ı ve herhangi bir terör örgütü eylemini övmediğini iddia etti. Sosyal medyada kendisinin hedef gösterildiğini savunan Yanardağ, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaada ceza istendi

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Yanardağ'ın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya ara verdi.

10 buçuk yıla kadar hapis isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan programdaki açıklamalarının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.