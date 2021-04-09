Gazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Metin Türkyılmaz, hayatını kaybetti.
Ankara'da bir süredir koronavirüs tedavisi gören gazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi.
Gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansı'nda (AA) başlayan Türkyılmaz, kurumda İstanbul ve Ankara'da muhabirlik ve editörlük yaptı. AA Ekonomi Haberleri biriminde 1995-2008 döneminde müdür yardımcılığı, 2008-2012 döneminde müdürlük görevlerinde bulundu.
Sürekli basın kartı sahibi Türkyılmaz, gazeteciliğin yanı sıra basın meslek örgütlerinde ve kamusal etkinliklerde çeşitli sorumluluklar aldı. 1996 sonrasında, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi ve meslek örgütünün organizasyonlarını üstlendi. 2012 yılında AA'dan ayrıldıktan sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde görev yapan Türkyılmaz, basın danışmanı kimliğiyle ajans haberciliğinin abone ayağındaki süreçleri yönetti.
Türkyılmaz, Dünya Gazetesi'nde serbest muhabir olarak da görev aldı.