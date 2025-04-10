Gazeteci Murat Ağırel kimdir? Kariyeri, nereli, kaç yaşında?

Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesi olarak, "delillerin yok edilme, gizlenme ya da değiştirilme ihtimali" gösterildi. Olayın ardından Ağırel’in geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, mesleği ne? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Murat Ağırel hayatı ve biyografisi...

Murat Ağırel kimdir?

Araştırmacı gazeteciliğiyle tanınan Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlayan Ağırel, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünde aldı.

2006 yılında, dönemin dikkat çeken sivil toplum oluşumlarından “Biz Kaç Kişiyiz?” platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Memleket Sevdalıları Derneği’ni kurarak genel başkanlık yaptı.

2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ağırel, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Hakkında açılan davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay kararı bozdu ve Ağırel 2019 yılında beraat etti.

2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili adayı olarak yarışan Ağırel, Meclis’e giremedi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yapmaya devam ediyor.