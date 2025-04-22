Gazeteci Özay Şendir: Diploması soruşturulanlar arasındayım

İstanbul Üniversitesi 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının geri alınmak suretiyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Özay Şendir'in diloması araştırılıyor

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine tartışmalar yeniden alevlenirken üniversitenin hazırladığı 57 kişilik inceleme listesinde, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Özay Şendir'in de yer aldığı ortaya çıktı. Şendir, diploması iptal edilmeyen ancak hakkında “ek araştırma” kararı verilen altı kişiden biri olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Şendir, kendi köşe yazısında yaptığı açıklamada üniversite ya da savcılıktan kendisine herhangi bir çağrı yapılmadığını ancak sorumluluk duygusuyla süreci paylaşma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi'nin araştırmasında Şendir’in kaydının yönetmelikte belirtilen tarihler dışında 31 Ocak 1990’da yapıldığı iddiası dikkat çekti. Ancak Şendir bu tarihin aslında İngilizce İşletme'den Türkçe İşletme'ye geçiş için verdiği dilekçeye ait olduğunu ve üniversiteye asıl geçişinin Eylül 1989'da gerçekleştiğini vurguladı.

Eylemler ve açlık grevi sebebiyle bölüm değiştirdi

Şendir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğim Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli eylemlere ve akademik sebeplerle yapılan bir açlık grevine katılmıştım. Buraya geldikten sonra da 6 Kasım’da YÖK’ü protesto eylemine katıldım. Bu olaydan sonra Fakülte Sekreteri Nabi Yücel, eylemci öğrenci olduğum için kaydımı dondurduklarını söyledi. Dersleri takip edemeyeceğim için dilekçe vererek Türkçe İşletme Bölümü’ne geçmiştim."

Şendir, süreci şeffaf şekilde takip ederek yeni bir gelişmelerden haberdar edeceğini söyledi. bilgilendireceğini söyledi.