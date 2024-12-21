Gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özlem Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Avukatından açıklama

Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkiliyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor. Morali iyi. Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletiyor."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.