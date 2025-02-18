Gazeteci Özlem Gürses için hapis cezası isteniyor!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Özlem Gürses hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler nedeniyle ev hapsi cezası almıştı.
Gazeteci Özlem Gürses hakkında "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle hakkında iddianame düzenlendi.
İddianame kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses hakkında, "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Ne olmuştu?
Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Ardından ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.