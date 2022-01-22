Gazeteci Sedef Kabaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle tutuklama talebi
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.