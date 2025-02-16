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Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu ölü bulundu

Antalya'da yaşayan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu Konyaaltı ilçesindeki evinde ölü bulundu.

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Altınkum Mahallesi'nde yaşayan Seyfittinoğlu'nun odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ev arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfittinoğlu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Seyfittinoğlu'nun 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.

 