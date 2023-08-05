Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

İnternethaber'in kurucularından gazeteci Süleyman Özışık, dün gece hastanede hayatını kaybetti.

52 yaşındaki Özışık, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından "Innâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun... Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik." notuyla duyurdu.

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı.

Lisenin ardından İstanbul'a giderek çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi, ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan ağabeyi Hadi Özışık'la internethaber.com'u kurdu. 2005'te sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

İnternethaber ile Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Özışık, bu yılın başında kansere yakalandı.