Gazeteci Taylan Erten hayatını kaybetti

Taylan Erten'in cenazesi 18 Ağustos 2026 Salı günü Ankara’daki Karşıyaka Mezarlık Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Taylan Erten’in vefatının ardından bir mesaj yayınladı: “Ankara Temsilcimiz Taylan Erten’in vefatını öğrenmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğimize, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Taylan Erten kimdir?

1942 yılında Konya’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde eğitim gördü. Gazetecilik kariyerine 1962 yılında PTT NATO Dairesi’nde başladı.

Ankara Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. Yerel Yönetim ve Ticaret Bakanlıklarında basın danışmanlığı görevlerini üstlendi.



1968 yılında Yenigün Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Politika, Aydınlık, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. Dünya Gazetesi’nin Ankara Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilcisiydi.



Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ankara’daki Gazeteciler Cemiyeti ile Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı üyesiydi. Evli ve bir çocuk sahibiydi.