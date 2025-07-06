Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren bir paylaşımda bulunan Gazeteci Timur Soykan "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Timur Soykan'ın bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

"Bir fıkradan farksız"

Soykan, emniyette verdiği ifadede gözaltına alınmasını "bir fıkradan farksızdır" diyerek nitelendirmiş, paylaşımı ve eleştirinin arkasında olduğunu belirtmişti.

"Yargıda siyasi talimat ile görevini suistimal eden ve muhalefeti sindirmeye çalışan bir oluşum söz konusu" diyen Soykan, "Siyasi talimat ile görev yapan ve aslında bütün toplumun adaletini savunmakla yükümlü şahıslar görevlerini suistimal etmektedir. Yolsuzluk operasyonu adı altında sadece siyasilerin hedef gösterdiği muhalefet belediye başkanlarına operasyon yapılması bunun kanıtıdır ve aleni bir gerçektir" ifadelerini kullanmıştı.