Gazeteci Timur Soykan kimdir? Kariyeri, nereli, kaç yaşında?

Gazeteci Timur Soykan, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesi olarak, "delillerin yok edilme, gizlenme ya da değiştirilme ihtimali" gösterildi. Olayın ardından Soykan’ın geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, mesleği ne? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Timur Soykan hayatı ve biyografisi...

Timur Soykan kimdir?

1975 yılında Kırklareli’de doğan Timur Soykan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı. Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başlayan Soykan, daha sonra uzun yıllar Radikal Gazetesi'nde muhabirlik ve editörlük yaptı. Postacı Yayınevi’ni kurarak edebiyat ve siyasete dair kitaplar yayımlayan Soykan, bir dönem Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevinde bulundu.

Polisiye ve araştırma kitaplarına da imza atan Soykan, 2008’de “Sapan: Hrant Dink Cinayeti”, 2009’da “Tanrı Misafirleri Oteli” ve 2013’te “Zavallı – Gerçek Kimin Umurunda?” adlı eserleri yayımladı. 2016 yılında yayımlanan “Liste” kitabı da dikkat çekti.

Soykan, 2020’den bu yana BirGün gazetesinde köşe yazarlığı yaparken, Halk TV’de yorumcu olarak ekranlarda yer aldı. 2024 yılında kaleme aldığı “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haber ile Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.