Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Murat Ağırel ve Timur Soykan, bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan gazetecilerin, "Flash Haber TV"​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları ifade edilmişti.

Açıklamada, Ağırel ve Soykan’ın "tehdit" ile "şantaj" suçları kapsamında gözaltına alındıkları, haklarında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedilmişti.​​​​​​​

İki gazeteci, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.