Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tufan Türenç, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

77 yaşında vefat eden gazeteci yazar Tufan Türenç'in ölüm haberini Türk Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış, sosyal medya hesabından duyurdu. Doğan Satmış, "Bu bayram günü çok üzücü bir haber vereceğim. Büyüğümüz, duayen gazeteci ve sevgili ağabeyim Tufan Türenç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Eşi Basın Konseyi Başkanı Tufan Türenç’e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Tufan Türenç kimdir?

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa'da doğdu. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olan Türenç, Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Öğrenciyken, Milliyet Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak mesleğe başladı. Milliyet'te polis muhabirliği, daha sonra da olay muhabirliği yaptı.1973 yılında Abdi İpekçi’nin yardımcısı Turhan Aytul’un ısrarı üzerine yazı işlerine geçti ve editörlük yapmaya başladı. Kısa süre sonra Yazı İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Milliyet'te 18 yıl çalıştıktan sonra, Güneş Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak iki yıl görev yaptı. Daha sonra Hürriyet Gazetesi’ne geçerek 30 yıl Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ve köşe yazarlığını sürdürdü.

Hürriyet satılmadan bir hafta önce gazeteden ayrılarak emekli oldu. Fiili gazetecilik yapmamaya karar vererek, kitap çalışmalarına devam etti.

Tufan Türenç'in beş kitabı çıktı. Son hazırladığı kitabı da 2020 yılında yayına girdi.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Tufan Türenç gazeteci Pınar Türenç ile evliydi.