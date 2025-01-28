Gazeteci ve sunucu Şirin Payzın hakkında terör soruşturması
Son Dakika Haberi: Gazeteci ve sunucu Şirin Payzın, hakkında soruşturma terör propagandası iddiasıyla soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Gazeteci ve sunucu Şirin Payzın, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında terör propagandası soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini ifade etti.
Şirin Payzın kimdir?
Şirin Payzın 1968’de İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme bölümünde eğitim gördü.
Üniversite sonrası iş hayatında Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği’nde göreve başladı.
Habercilik hayatına Show TV'de başladı. 1994 ile 1999 arası ATV'de diplomasi muhabirliği yaptı.
1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘Yılın Röportajı’ ödülünü kazandı.
1999 yılında CNN Türk'e geçen Şirin Payzın burada çeşitli programlar ve belgeseller hazırlayıp sundu.
Bir dönem Halk TV’de görev yapan Payzın, gazetecilik hayatını Kasım 2024'ten bu yana T24 sitesinde sürdürüyor.