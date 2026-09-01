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Gazeteci-yazar Şükran Soner hayatını kaybetti. Uzun yıllar gazetecilik yapan, işçi hakları, eğitim, demokrasi ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Soner’in vefatı basın camiasında üzüntü yarattı.

1946 yılında Kosova’nın Priştine kentinde doğan Şükran Soner, 1956’da ailesiyle Türkiye’ye geldi. Gazeteciliğe 1966 yılında muhabir olarak başlayan Soner, meslek hayatı boyunca emek, eğitim ve toplumsal haklar üzerine haberler ile yazılar kaleme aldı.

Gazeteciliğin yanı sıra sendikal örgütlenmeler ve sivil toplum çalışmalarında da görev üstlenen Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda genel başkanlık yaptı. İnsan Hakları Derneği başta olmak üzere çeşitli derneklerde de yöneticilik yaptı.

Anı, gezi ve araştırma türlerinde kitapları bulunan Şükran Soner, son döneme kadar köşe yazılarını Cumhuriyet'te sürdürüyordu.