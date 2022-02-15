Gazeteciler Ağırel ile Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

Hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan gazeteciler Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın." ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan ise, "Üçüncü kez... İşte geldik, gidiyoruz... Hoça kalın şimdilik." dedi.

Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edildiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmıştı.