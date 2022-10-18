Gazeteciler Cemiyeti: Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz

Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanan 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sansür Yasası yürürlükte. Ama unutulmasın, anayasal özgürlüklere aykırı hiçbir mevzuat bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alıkoyamaz. Biz gazeteciler yılmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız. Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz. Susmak yok." ifadeleri kullanıldı.