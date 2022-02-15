Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri'ye gönderildi

İstinaf Mahkemesi tarafından, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının cenazeleriyle ilgili haberler nedeniyle yargılanan ve aldıkları hapis cezaları onanan gazetecilerden Barış Pehlivan ile Murat Ağırel'in İnfaz Savcılığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Ağırel ile Pehlivan, cezaevi aracına bindirilerek Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, gazetecilerin tutuklulukta geçirdikleri sürenin değerlendirilmesiyle ilgili ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"İnfaz savcılığı tarafından kapalı ceza infaz kurumuna sevk işlemleri yapıldı. Kapalı ceza infaz kurumu da cezalarının infazı yönünden kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilecek bir cezaları olmadığından, ceza infaz kurumuna sevk edecek. Geçtikten sonra da COVID izniyle serbest bırakılmaları gerekmektedir.”