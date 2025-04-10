Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alınmıştı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel, tutuklama istemiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan gazetecilerin, "Flash Haber TV"​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları ifade edildi.

Açıklamada, Ağırel ve Soykan’ın "tehdit" ile "şantaj" suçları kapsamında gözaltına alındıkları, haklarında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​

İki gazeteci, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.