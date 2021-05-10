Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

İşte kazananlar:

Basın Haber:

Siyasal:

İklim Öngel'in Cumhuriyet Gazetesi’nde 18 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” başlıklı haberi

Ekonomi:

Gülistan Alagöz'ün Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Depreme Bile Gerek Yok” başlıklı haberi

Ekonomi Övgü:

Meltem Akyol’un Evrensel Gazetesi’nde 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kaza yapan kuryeye ‘hasarı karşıla’ dediler” başlıklı haberi

Toplum:

Cihat Aslan'ın Milliyet Gazetesi’nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Üç Köyü Üfürdü” başlıklı haberi

Gülseli Kenarlı, Harun Uyanık, Akif Özdemir'in Demirören Haber Ajansı’nda 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Refakatçi Borsası” haberi

Eğitim :

Mustafa Mert Bildircin'in BirGün Gazetesi’nde 23 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Sembollerle gericilik” başlıklı haberi

Sağlık:

İsmail Arı'nın BirGün Gazetesi’nde 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs testi Menzil’e emanet” başlıklı haberi

Kültür Sanat Magazin:

Doğan Hızlan'ın Hürriyet Gazetesi’nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sağlık Bakanı devrede: İlhan Başgöz’ün memleket hasreti son buluyor” başlıklı haberi

Spor:

Eren Tutel'in BirGün Gazetesi’nde 17 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Hem hakem hem sporcu hem şampiyon” başlıklı haberi

Köşe Yazısı:

Işıl Özgentürk'in Cumhuriyet Gazetesi’nde 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kızışmış Erkekler Örgütü!” başlıklı köşe yazısı

Araştırma:

Zehra Özdilek'in Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Zindaşti trafiği” başlıklı araştırması

Araştırma Övgü:

Uğur Şahin'in BirGün Gazetesi’nde 19-27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kentin soluğu” başlıklı araştırması

Sayfa Düzeni:

Birinci Sayfa Düzeni:

Arif Dizdaroğlu'nun Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ”birinci sayfası”

İç Sayfa Düzeni:

Osman Ortakçı'nın Milliyet Gazetesi’nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “12. sayfası”

Karikatür:

Tan Oral'ın T24’ de 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Betonlaşmadan yakınmak” karikatürü

Fotoğraf:

Kurtuluş Arı'nın Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “İnsanlık öldü” fotoğrafı

Radyo TV dalı

TV haber dalında

Barış Kaya, Akif Balıkçıoğlu'nun 24 Aralık 2020 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “Sözler değişti ama arşiv yerinde” başlıklı TV haberi

TV haber övgü:

Şevval Şirin'in 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D’de yayınlanan “Ünlüler ve sahte ilaç” başlıklı haberi

TV haber program dalında

Melike Şahin’in NTV’de 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “Unutmamak için” haber programı

TV kültür sanat dalında

Müge İplikçi Çakır’ın Mediascope TV’de 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “Zeytin Dalı” programı

TV kamera çalışması dalında

Ahmet Akpolat’ın CNN Türk’te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “İHA'nın vurulma anı” çalışması ve Hasan Dönmez’in Habertürk TV’de 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “Ermenistan'a ait İHA düştü” çalışması

Radyo-program dalında

Çiğdem Işık-Sevilay Tunalı’nın TRT Nağme’de 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Radyolu günler” adlı programı

İnternet haber dalı

Neyran Elden’in 17 Nisan 2020 tarihinde BBC Türkçe ’de yayınlanan “Cerrahpaşa'da bir gün” başlıklı haberi

Röportaj dalı:

Umut Çolak’ın 29 Şubat 2020 tarihinde Amerika’nın Sesi’nde yayınlanan “İnsan kaçakçısı: Avrupa'nın yarısını ben gönderdim” başlıklı röportajı

Özgün köşe yazısı dalı:

Atilla Türker’in 1 Temmuz 2020 tarihinde Ajans Spor’da yayınlanan "TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı futbolcular dolandırdığı gerekçesi ile tutuklanan menajerin avukatlığını üstlendi" başlıklı köşe yazısı

Nezih Demirkent özel ödülü

Nezih Demirkent Özel Ödülü, “Bağımsız ve objektif gazetecilik çabasını sürdürmesi, ekonomi ve finans alanında uzman gazeteciler yetiştirmesi, Türkiye’de ekonomi ve finans okuryazarlığına katkısı, karmaşık uluslararası finans bilgilerini geniş kesimlerin anlayacağı yalın biçimde aktarma ve yorumlama yetkinliği” nedeniyle Bloomberght TV sunucusu ve Dünya Gazetesi yazarı Açıl Sezen’e verilmesini kararlaştırdı.

Kadın haberi ödülleri

Öznur Karslı Çetiner’in 28 Haziran 2020 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan Hayatın İçinden Programı’nda yer alan Şule Çet davasıyla ilgili röportajına;

Hatice Kamer’in 29 Temmuz 2020 tarihinde BBC Türkçe’ de yayınlanan “Mutlu Kaya: Ömrümü Adalete Adadım Diyor" başlıklı haberine;

Milliyet Gazetesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası" na

2020 kadın haberi ödülüne layık görüldü.

SEÇİCİ KURULLAR:

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu

Ayşe Özek Karasu Habertürk Yazarı, Bertan Ağanoğlu Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Emre Oral Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Behiç Ak Karikatürist-yazar ve belgesel film yönetmeni, Gürcan Bilgiç Sabah Gazetesi Spor Yazarı, Gürsel Çelikkanat Haber Kameramanı, Miyase İlknur Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Semra Kardeşoğlu TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve Vahap Munyar TGC Başkan Vekili- Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü’nden oluştu. Basın Seçici Kurulu 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Behiç Ak, Yazmanlığa Bertan Ağanoğlu seçildi. Gürcan Bilgiç mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu

Dr. Engin Başcı İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Göksel Göksu TGC Yönetim Kurulu Üyesi–Habertürk Şef Editör - İhsan Yılmaz TGC Yönetim Kurulu Üyesi - TRT İstanbul Haber Müdürü, Levent Ertem Oksijen Yazarı, Sibel Güneş TGC Genel Sekreteri- www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen Emekli Öğretim Üyesi ve Ümit Aslanbay T24 Yazarı’ndan oluştu. Televizyon-Radyo Seçici Kurulu 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı. Seçici Kurul Başkanlığı’na Ümit Aslanbay, Yazmanlığa Engin Başcı seçildi.

İnternet Seçici Kurulu

Ahmet Özdemir TGC yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi Yazarı, Erol Önderoğlu Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi-Gazeteci, Esra Alus cumhuriyet.com.tr internet sitesi editörü, Hakan Güldağ TGC Genel Sekreter Yrd.-Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Harun Simavi diken.com.tr sahibi, Pınar Aktaş TGC Yönetim Kurulu Üyesi - Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü’nden oluştu. İnternet Seçici Kurulu 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı.

Seçici Kurul Başkanlığına Ahmet Özdemir, Yazmanlığa Pınar Aktaş seçildi. Deniz Zeyrek mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.