Gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişi cezaevi hükümlüsü çıktı

Gazeteci Saygı Öztürk'ün kod adı Yeşil olan ve çok sayıda cinayetin faili olaran anılan bir şahsın kendisini aradığını söylemesi yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, İçişleri Bakanlığın'dan açıklama geldi.

3 arama yapıldı

İçişleri Bakanlığı, şahsın 9 Aralık 2025 günü 3 kez Öztürk'ü aradığını belirledi. İlk aramanın 1 dakika 59 saniye, 2'nci aramanın 15 dakika ve 3'üncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığını, aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunduğu öğrenildi.