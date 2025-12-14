Gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişi cezaevi hükümlüsü çıktı
Gazeteci Saygı Öztürk faili meçhul cinayetlerle anılan ve kod adı 'Yeşil' olan bir şahsın kendisini aradığını iddia ederken, İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık aramaları doğrulayarak, arama yapan şahsın C.A adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Gazeteci Saygı Öztürk'ün kod adı Yeşil olan ve çok sayıda cinayetin faili olaran anılan bir şahsın kendisini aradığını söylemesi yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, İçişleri Bakanlığın'dan açıklama geldi.
3 arama yapıldı
İçişleri Bakanlığı, şahsın 9 Aralık 2025 günü 3 kez Öztürk'ü aradığını belirledi. İlk aramanın 1 dakika 59 saniye, 2'nci aramanın 15 dakika ve 3'üncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü ifade edildi.
Bakanlık, kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığını, aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunduğu öğrenildi.