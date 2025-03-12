GazeteDuvar yayın hayatına son veriyor! Google son darbeyi vurdu

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Gazete Duvar'ın yayın hayatını durdurma kararı aldı.

Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zenciri kararın gerekçesini çalışanlarına açıkladı.

Zencir, 'Gazete Duvar’ın faaliyetlerini ekonomik sürdürülebilirlik imkanın kalmamasından dolayı' durdurduklarını kaydetti.

"Google algoritma değişikliği ile birlikte bugüne kadar yaptığımız bütün doğru ve zamanında yatırımların neredeyse tamamı, ne yazık ki kısa bir sürede tehlikeye girdi" ifadelerini kullanan Zencir, buna müdahale etmek için genel yayın yönetmeni Barış Avşar'la görüştüklerini dile getirdi.

'Bütçe açığının artacağını biliyorduk'

Zencir şunları kaydetti: "Kısaca durum şu... Biz geçen yıl, 2024’ün zorlu geçeceğini, bütçe açığımızın artacağını biliyorduk. Gerek Google’daki görece istikrarlı yükselişimiz gerekse bununla paralel olarak zamanında, gecikmeden BİK’e yaptığımız başvuru sayesinde önümüzde zorlu ama bir o kadar da umut verici bir tablo vardı. Dolayısı ile bütün gücümüzü ve kaynaklarımızı sonuna kadar zorladık ve doğru bir şey de yaptık. 2025’in bütçesini hazırlarken mevcut veriler ve zamlarla birlikte zor olacağını biliyorduk. Ama her zamanki gibi bizim için imkansız değildi; çünkü biz Gazete Duvar’dık ve bugüne kadar hep birlikte imkansızlıkları aşarak geldik.

'Adeta bir ölüm fermanı'

Algoritma değişikliğinin şöyle bir etkisi oldu: Bir kere artık hiçbir şekilde hesap vermeyen dev Google, üzerine hesap yapılabilir bir mecra olmaktan çıktı. Bu durum, dijital alanda yayıncılık yapan bizim gibi gazeteler için adeta bir ölüm fermanı niteliğinde. Arkasında nasıl bir hesap kitap var bilmiyoruz, ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var artık: Google ile birlikte dünyanın hızla bir medya çölleşmesiyle karşı karşıya kaldığı. Tabii ki ilklerden birisi olmak istemezdik. Ama bu fütursuz duruma karşı gereken davaları açmak, kendi finalimizi bize yakışan şekilde yapmak boynumuzun borcu… Kısaca, Google verilerindeki dramatik düşüş, buradan gelen reklam gelirlerini etkilerken, bin bir emek ve zorlukla oluşturduğumuz BİK’teki gelecek pozisyonumuzu da riske atıyordu."

'Personel maliyeti arttı'

Zencir, ekonomik sorunlardan ve personel maliyetinin 'inanılmaz' biçimde arttığını belirterek küçülma dahil senaryoların 'değerlerini ve misyonlarını tarumar edebileceğini' kaydetti.

Zencir şöyle devam etti: "Şimdilik 'Elvada Duvar' demeden, sizden tek bir ricam var. Bu rica, gazeteye ilk ve son müdahalem olsun. Lütfen başlığı 'Gazete Duvar’ı kapatıyoruz' diye atmayın. 'Gazete Duvar’ı donduruyoruz' diye atın."

Google'ın güncellemesinin ardından haber siteleri büyük miktarda trafik kaybetmelerinden dolayı gelir kaybı da yaşamıştı.