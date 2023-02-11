Gazetemiz kurucusu Nezih Demirkent'i ölümünün 22'nci yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz

Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent, vefatının 22'inci yılında kabri başında saygı ve özlemle anıldı.

Demirkent’in Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında bugün anma töreni gerçekleştirildi. Törene, DÜNYA Gazetesi yöneticileri ve çalışanları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

"Özlemle anıyoruz, ilkelerini yaşatıyoruz"

Törende konuşan gazetemiz imtiyaz sahibi, Nezih Demirkent’in kızı Didem Demirkent, Nezih Demirkent'i özlemle andığını belirterek, 42 yıl boyunca Türk ekonomi basınına yön veren Dünya gazetesinin, Demirkent ilkelerine bağlı kalarak yayınına devam ettiğini vurguladı. Demirkent, gazete yöneticileri ile çalışanlarına ve törene katılan sevenlerine de teşekkür etti.

"Yeri doldurulamaz"

DÜNYA Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğ Karakullukçu'da Nezih Demirkent'in bağımsız gazeteciliğe bağlılığını vurguladı. Karakullukçu, "Bağımsız karakteri, liderlik ve organizasyon yeteneğiyle Türk basınında yeri doldurulamaz bir karakterdi" dedi.

"Demirkent ilkeleriyle 'değişmeden, dönüşmeden' mirasını yaşatıyoruz"

DÜNYA Gazetesi CEO'su Burcu Kösem de gazetecilik mesleğinin duayenlerinden Nezih Demirkent'in ilkelerinin yol göstericiliğinde yayın hayatına devam eden DÜNYA gazetesinin 'değişmeden, dönüşmeden' Demirkent ailesinin mirasını büyük bir sorumlulukla taşıdığını vurguladı.

NEZİH DEMİRKENT KİMDİR?

Gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent, 50 yıl gazetecilik mesleğinin içinde bulundu. Nezih Demirkent 1930 yılında İstanbul’da doğdu. F.Sabiha ve A.Nurettin Demirkent’in oğlu, Haydarpaşa Lisesi’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1950 yılında Son Saat Gazetesi’nde mesleğe başladı. Yeni Sabah, Yeni Gazete ve Hürriyet’te, mesleğin çeşitli dallarında çalıştı. Hürriyet Gazetesi’nde Genel Müdürlük yaptı. Daha sonra Dünya Gazetesi’nin sahipliğini üstlendi. Fransızca biliyordu. “Sayfa Sayfa Gazetecilik”, “Medya Medya” ve “Salı Yazıları” isimli kitapları yayımladı. Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı. TSYD kurucu üyesiydi ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası’nın Başkanıydı. Basın Şeref Kartı taşıyordu. 11 Şubat 2001’de vefat etti. Kızı Didem Demirkent halen gazeteniz DÜNYA’nın imtiyaz sahibidir.