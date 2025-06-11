Gazi Yaşargil neden vatandaşlıktan çıkarıldı?

Mesleki kongrelere katılabilmek için çok da istemeden İsviçre vatandaşlığına geçen Yaşargil, Türkiye’ye ve milletine olan derin bağını ise hiçbir zaman kaybetmedi. 2022 yılında Prof. Dr. Yasin Bulduklu’yla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) için gerçekleştirdiği söyleşide duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Benim memleketime, milletime içten bir bağlılığım var. Biz de varız, bizden de bir şey çıkabilir olduğunu ispat etmek için hayatımı verip çalıştım. Bizim milletimizi korumamız lazım.”

Ankara'yı görmek istedi

63 yaşında Türkiye’ye dönen Yaşargil, çocukluğunu geçirdiği Ankara’yı yeniden görmek istedi. 1943’te yaklaşık 150 bin nüfuslu bir kent olarak ayrıldığı Ankara’yı üç saat boyunca arabayla gezerek duygusal anlar yaşadı. Türkiye'de çeşitli hastanelerle klinik kurma girişimlerinde bulunsa da bu projeler hayata geçirilemedi.

2013 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Yaşargil, bilimsel merakını hiç yitirmediğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Benim içimde çocukluğumdan beri sonsuz bir merak var ve hâlen devam ediyor.”