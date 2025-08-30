Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Sömürgeci güçlerin uğradığı en ağır yenilgidir 30 Ağustos

30 Ağustos, Türk Milletinin en zor şartlarda bile özgürlüğün­den taviz vermeyeceğini, vatanı için canını ortaya koymaktan geri durmayacağını gösteren şanlı bir gündür. Milletimizin azmi, vatan sevgisi ve imanıyla kazanılan bu büyük zafer, bağımsızlığımızın te­minatı, geleceğimizin ilham kay­nağıdır.

30 Ağustos, Türk Milletinin bağımsızlığını savaş meydanın­da dünyaya ilanı; bu milleti tut­sak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayalî devletler kurmaya yönelik yanlış hesapla­rın Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Meh­metçik süngüsüyle dönmesidir.

30 Ağustos, yıllar süren milli mü­cadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömür­geci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır. Bu zafer, yalnızca geç­mişte kalmış bir zafer değil, aynı zamanda bugüne ve ya­rına ışık tutan bir iradenin sembolüdür. Bağımsızlığı­mıza uzanan ellerin kırıldı­ğı, işgal planlarının tarihe gömüldüğü bir milattır.

Bugün, bu zaferin 103’üncü yıl dönümünü bü­yük bir gurur, coşku ve birlik ruhuyla kutluyoruz. Milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de ‘tek millet, tek bayrak, tek va­tan, tek devlet’ ilkesi etrafında kenetle­nerek geleceğe gü­venle yürümek­tedir. Bizlerde bu birlik ve inanç olduğu süre­ce, aşama­yacağımız engel, üs­tesinden geleme­yeceğimiz zorluk yok­tur.