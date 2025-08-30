Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Sömürgeci güçlerin uğradığı en ağır yenilgidir 30 Ağustos
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
30 Ağustos, Türk Milletinin en zor şartlarda bile özgürlüğünden taviz vermeyeceğini, vatanı için canını ortaya koymaktan geri durmayacağını gösteren şanlı bir gündür. Milletimizin azmi, vatan sevgisi ve imanıyla kazanılan bu büyük zafer, bağımsızlığımızın teminatı, geleceğimizin ilham kaynağıdır.
30 Ağustos, Türk Milletinin bağımsızlığını savaş meydanında dünyaya ilanı; bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayalî devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir.
30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır. Bu zafer, yalnızca geçmişte kalmış bir zafer değil, aynı zamanda bugüne ve yarına ışık tutan bir iradenin sembolüdür. Bağımsızlığımıza uzanan ellerin kırıldığı, işgal planlarının tarihe gömüldüğü bir milattır.
Bugün, bu zaferin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve birlik ruhuyla kutluyoruz. Milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında kenetlenerek geleceğe güvenle yürümektedir. Bizlerde bu birlik ve inanç olduğu sürece, aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.