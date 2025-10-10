Gaziantep, dirençlilikte Avrupa’ya model oldu

Güneş DOĞDU SOYLU

Büyükşehir Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli ülke büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

“Bu ödül, umudumuzu artırdı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yürütülen afet yönetimi politikalarını, yeşil dönüşüm çalışmalarını ve Avrupa Konseyi’nden alınan ödülün önemini anlattı. Şahin, “Bu ödül bizim için ilaç gibi geldi. Umudumuzu artırdı, inancımızı güçlendirdi” dedi. 6 Şubat depremleri sonrasında Gaziantep’in sergilediği dayanıklılığa değinen Şahin, afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde kentte geçici yaşam alanlarının kaldırılarak yeni yerleşim merkezlerinin kurulduğunu söyledi. “Gaziantep bugün afet yönetiminde örnek bir şehir haline geldi. Biz afetin sadece sonrasını değil, öncesini ve sırasını da iyi yönetmek zorundayız. Japonya modelini örnek alıyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerek, “Yaşadığımız afet, yakın dönemin en büyük felaketlerinden biriydi. 400 binden fazla bina yıkıldı, 60 bine yakın can kaybı yaşandı. Buna rağmen Türkiye büyük bir dayanışmayla ayağa kalktı ve Gaziantep bu mücadelenin sembol şehirlerinden biri oldu. Artık sadece deprem değil, olası tüm afetlere karşı mikro ölçekli analizlerle, zemin etütleriyle, bilimin ışığında hareket ediyoruz” dedi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Gaziantep’in yerel yönetim başarısına dikkat çekerek, “Gaziantep örneği, yerel liderliğin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Bu şehir sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliği ve dünya çapında da örnek bir model haline geldi” dedi.