Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden DÜNYA Gazetesi’ne 2 ödül

15 Ocak 2019

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Geleneksel Basın Ödülleri Gecesi’nde ekonomi basınına verdiği katkılardan dolayı DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’a özel ödül verildi. Güldağ’a ödülünü Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur verdi. Gaziantep Bölge Temsilciliği’nde görev yapan arkadaşımız M. Tekin Çiçek ise röportaj dalında 2.’lik ödülüne değer görüldü. Çiçek’e ödülü ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir tarafından verildi.

GGC 2018 Yılı Basın Ödülleri Yarışmasında Jüri Üyesi olarak sağladıkları katkı nedeniyle Hüseyin Toprak, Cengiz Halil Çiçek, Ali Atalar ve Mehmet Boncuk’un plaketlerini, DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ takdim etti.

Gecede Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay bir konuşma yaparak, mesleğin zorluklarına dikkat çekti.

Gaziantep Şirehan Otel’de düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, kaymakamlar, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Geceye Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Ersin Ramoğlu, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve NTV ana haber spikeri Seda Öğretir, TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya ve RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy da katıldı.