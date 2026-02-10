Gaziantep kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı?

Her gün belirlenen illerde TOKİ kura çekimi gerçekleşiyor. Bu hafta Gaziantep'te tören düzenlenmeyecek. Bu sebeple bu ilde yaşayan vatandaşlar tarih bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Israrla yöneltilen soru ise "Gaziantep kura çekimi ne zaman" oluyor.

Gaziantep kura çekimi ne zaman?

Gaziantep 13 bin 890 konut kura tarihi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. Gaziantep'te çekilişin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:

10 Şubat - Bilecik

11 Şubat - Çankırı

12 Şubat - Bolu

13 Şubat - Tekirdağ

13 Şubat - Balıkesir