Gaziantep kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı?
Gaziantep 13 bin 890 konut için kura çekimi yapılacak. Fakat kura takvimi netleşmedi. Başvuru yapan yüz binler TOKİ'den haber beklerken tarih hakkında bilgi almak isteyenler "Gaziantep kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Her gün belirlenen illerde TOKİ kura çekimi gerçekleşiyor. Bu hafta Gaziantep'te tören düzenlenmeyecek. Bu sebeple bu ilde yaşayan vatandaşlar tarih bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Israrla yöneltilen soru ise "Gaziantep kura çekimi ne zaman" oluyor.
Gaziantep kura çekimi ne zaman?
Gaziantep 13 bin 890 konut kura tarihi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. Gaziantep'te çekilişin gelecek hafta yapılması bekleniyor.
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
10 Şubat - Bilecik
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir