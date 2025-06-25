Gaziantep lezzeti AB’den tescil aldı: Fıstık ezmesine coğrafi işaret

Gaziantep fıstık ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 36’ncı ürün oldu. Gelişmeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu duyurdu.

71 coğrafi işaretle ilgili çalışmalar devam ediyor

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, Avrupa Birliği süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile çalışmaların devam ettiğini de kaydetti:

"Gaziantep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 36. ürünümüz oldu.

Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olsun.

Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız @mehmetakinci27’yı, @gazianteptb Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Avrupa Birliği süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Hangi ürünler AB'den coğrafi işaret tescili almıştı?

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi."