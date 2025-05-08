Gaziantep merkezli operasyonda şok detaylar: FETÖ'den Türkiye'de sıfırdan yapılanmak hareketi!

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 48 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

47 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Örgüt Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçmiş, 5 il merkez olarak belirlenmiş

Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken şok detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlendi. Tekrar eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açmaya başladığı tespit edildi.

Örgüt toplantıları yurt dışında yapılmış, haberleşme için yeni uygulamalar kullanılmış

FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle balkan ülkelerinde yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine mesajların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlendi.

Örgüt üyelerinin çoğunluğu eski FETÖ'cülerin yakınları

Örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi. Örgüte üye olacak şahısların ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasından seçildiği ve çeşitli maddi desteklerle örgüte bağımlılık hissetmeleri sağlandığı da ortaya çıktı.

"Güncel örgüt yapısı deşifre edildi, örgüt üyeleri de yakalandı"

Operasyon ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı. Gaziantep valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.